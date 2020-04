Tulle : un concert pour faire s'évader un peu les résidents confinés de l'Ehpad des Fontaines

Ce n'est pas banal. Le terme le plus approprié d'ailleurs n'est pas concert mais aubade. Car le duo constitué de Laure Nonique Desvergne et de Sébastien Chadelaud a joué sous les fenêtres des résidents de l'Ehpad des Fontaines à Tulle. Les deux jeunes artistes n'ont du coup pas donné un concert mais trois, d'une vingtaine de minutes chacun, un devant chaque façade de l'immeuble pour que tous les résidents puissent les voir et les entendre. Au programme des reprises de grands classiques de la chanson française. Un moment d'émotion pour les artistes. "On en voyait qui tapaient des mains, il y en avait qui connaissaient les chansons. On sentait que ça leur faisait du bien" raconte Laure Nonique Desvergnes

Un moment de liberté

Pour le médecin coordonnateur de l'Ehpad ce concert est surtout un moyen de rendre vivante la situation de confinement que subissent les résidents, qui ne quittent pratiquement jamais leur chambre depuis plusieurs jours. "L'objectif est de donner de la liberté autrement et de rendre digne cet événement" ajoute le docteur Jules Lagrafeuille. Qui précise que depuis le début de la crise du coronavirus Laure Nonique Desvergnes et Sébastien Chadelaud, qui sont des amis, lui envoient tous les jours une vidéo avec une chanson. "Ça me fait vraiment du bien et c'est ça qui m'a donné l'idée de proposer une aubade pour les résidents en me disant que si ça me faisait du bien à moi ça allait leur en faire à eux. "

Ça nous a soulagés" Guy Chambas, résident de l'Ehpad des Fontaines

Guy et Colette Chambas confirment. Le couple de résidents a particulièrement apprécié ce moment. "Surtout que ces gens viennent de l'extérieur alors qu'on est confinés. Alors ça nous a soulagés" souligne Guy qui trouve admirable cette solidarité et qui mentionne au passage celle que leur montre le personnel de l'Ehpad depuis le début du confinement. "Des gens admirables" clame-t-il. Quand à Colette elle était plus que conquise par la prestation des artistes, elle qui aime "beaucoup chanter" et qui le fait régulièrement lors d'animations à la résidence. "Mais là on n'a pas envie de chanter". Alors ce concert était une vraie parenthèse de bonheur. Colette a même accompagné l'une des chansons du duo.