Tweet de Marine de Le Pen : le détournement rigolo d'un supporter du Stade Lavallois

C'est une tradition de la Ve république : le débat de l'entre-deux tours. Et depuis plusieurs années, c'est également une tradition de voir les finalistes caricaturés sur les réseaux sociaux. Ce fut encore le cas mercredi soir lors du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Juste après l'attaque du président-candidat, qui reprochait à son adversaire de "dépendre" de Vladimir Poutine, la candidate du RN s'est défendue en brandissant un tweet d'il y a huit ans, imprimé sur une feuille, où elle affirme son soutien à "une Ukraine libre". Les internautes ont évidemment et très rapidement détourné l'image. Comme ce supporter du Stade Lavallois : "Enfin une mesure sur laquelle tout le monde est d'accord" écrit-il sur twitter. On voit Marine Le Pen avec une feuille sur laquelle on lit "Laval en Ligue 2".

Le club mayennais, leader du championnat National, est en effet tout proche d'une montée en Ligue 2, l'attente dure depuis cinq ans.