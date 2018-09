En juillet dernier, Tyron, 10 ans et fan invétéré de l'Olympique de Marseille, a subi un grave accident de la route en se rendant au stade Vélodrome. Plus de 30.000 supporters lui avaient alors adressé des messages de soutien. Aujourd'hui rétabli, il a pu rencontrer ses idoles à la Commanderie.

Marseille, France

Vous aviez entendu sa petite voix en juillet, sur France Bleu Provence. Tyron, 10 ans et fan inconditionnel de l'Olympique de Marseille, a pu rencontrer ses idoles mercredi, lors d'un entrainement à la Commanderie. Une rencontre hautement symbolique, après le grave accident de la route dont est sorti Tyron, alors qu'il se rendait au stade Vélodrome.

En juillet dernier, le petit garçon originaire de Nancy était conduit par sa grand-mère en direction de Marseille. Puis la conductrice s'endort au volant : la soeur de Tyron s'en sort indemne, mais le petit garçon souffre de nombreuses fractures et d'un foie perforé. Il est alors plongé dans le coma pendant plus de deux jours. Au réveil, Tyron découvre le soutien de 30.000 supporters à travers toute la France, et deux vidéos de Grégory Sertic et Valère Germain lui souhaitant un bon rétablissement.

Sa mère, Aurélie, est encore émue du soutien réuni autour de son fils : "J'ai toujours su que l'OM était une grande famille, mais là ça dépasse toutes nos espérances. Les joueurs, les supporters ne se rendent pas compte à quel point leurs mots ont aidé Tyron dans cette épreuve."

En se rendant à la Commanderie , la mère de Tyron entend clore ce mauvais chapitre de la vie de son fils. "Il a surmonté les opérations, l'angoisse... il fallait qu'on vienne ici finir ce qu'on avait commencé. Et il a pu approcher les footballeurs, ils ont tous joué le jeu !" Et d'ajouter, la voix émue "Il peut reprendre ses rêves de petits garçon, l'OM dans le coeur. La boucle est bouclée."

