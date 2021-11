Le 5 décembre 2021, cela fera exactement 10 ans que l'application Uber est disponible en France. À cette occasion, elle a fait la liste des 10 objets les plus insolites oubliés dans les voitures et réclamés par les clients. Uber révèle aussi quelques chiffres qui n'avaient jamais été publiés.

Uber fête ses 10 ans : découvrez les objets les plus insolites retrouvés dans les voitures

Depuis 10 ans que l'application Uber est disponible en France, des milliers d'objets ont été oubliés dans les voitures. Chaque année, Uber dresse un top 10 de ces objets. Parmi les choses les plus oubliées dans les véhicules, et cela n'étonnera personne, il y a les téléphones, les portefeuilles et les clés.

Viennent ensuite les lunettes, les écouteurs, les vêtements, de la monnaie, un bijou et une carte d'identité.

Mais en 10 ans, il y a des choses beaucoup plus insolites qui ont été réclamées.

Un chien en tête de liste

En 10 ans, c'est l'oubli d'un chien dans un Uber qui arrive en tête des "choses" les plus insolites laissées en sortant de la voiture.

La deuxième place revient à un caddie oublié à l'arrière d'un van Uber, la troisième à une prothèse de la main dont le propriétaire devait vraiment être tête en l'air.

Une robe de mariée a aussi été oubliée, on ne sait pas si c'est par la mariée ou le futur mari qui l'a laissée là. Arrive ensuite un costume de Mickey.

Très surprenant enfin l'oubli, dans un Uber, d'un dentier ou encore d'une roue de secours, d'un bocal de cornichons ou d'une perruque.

Des réclamations étonnantes

Également cités dans la liste des objets oubliés, on trouve un mouchoir et un masque Covid. Surprenant quand on sait que pour faire partie de cette liste, il faut avoir été réclamé par son propriétaire.

Cela veut donc dire que les passagers de ces Uber tenaient bizarrement beaucoup à ces deux objets qui, pour la majorité d'entre nous, auraient été abandonnés sans regrets.

Hors concours : une drôle de valise

L'oubli d'une valise à l'arrière ou dans le coffre d'un Uber peut sembler banal mais cette valise-là n'était pas une valise ordinaire. Et on comprend mieux la nervosité de son distrait propriétaire quand on sait que cette valise était pleine de... faux billets.

Quelques chiffres "jamais révélés" sur Uber selon la marque

Depuis décembre 2011, mois de son lancement en France, 350 millions de trajets ont été réalisés avec l'application. Uber n'avait jamais dévoilé ce chiffre.

La course la plus longue réalisée par un client Uber est de 1.129 kilomètres. Elle a été faite quelques jours après la levée du premier confinement en mai 2020. Le passager a relié Marseille à Plumieux (Bretagne). La course lui a coûté 1.607,91 euros.

La cliente la plus fidèle utilise Uber depuis 2012. Elle détient le record du plus grand nombre de trajets réalisé par une seule personne avec 9.701 courses, soit en moyenne 81 trajets par mois tous les mois.

Enfin un coup de chapeau à ces courageuses mamans qui ont accouché malgré elles dans un Uber. Les chauffeurs Uber ont assisté à la venue au monde de 12 bébés, en 10 ans.