Uber Hits, le site de livraison de chansons à domicile en Dordogne

Uber Hits, c'est le même principe que Uber Eats mais en chanson. Samantha et Ludovic de la compagnie de spectacle Virus livrent des chansons chez les particuliers. Le duo d'artistes se transforme en livreurs Uber Hits. En temps de coronavirus, ils se sont aussi mis au "click & collect". Dans leur répertoire, onze chansons que l'on peut commander en allant sur leur site. Lio, Christophe, Village People ou encore les Ritsa Mitsouko sont dans les propositions musicales du duo. Une idée inspirée "des restaurateurs qui se sont mis à la vente à emporter et la livraison" explique Ludovic. Impossible de les louper avec leur pull fluo et leurs vélos.

Le duo de la compagnie Virus arrive en vélo pour livrer les chansons. © Radio France - Morgane Guiomard

De la joie en ces temps de crise

25 dates de spectacle de la compagnie ont été annulées à cause de la crise sanitaire. Mais Ludovic et Samantha sont tout de même heureux de pouvoir faire de l'art de rue. "Le spectacle vivant c'est avant tout le contact humain. On est heureux de pouvoir de nouveau rencontrer le public, être dans la rue avec les gens et faire notre métier", s’enthousiasme Samantha.

Le but est d'étendre le projet

Ludovic a pour but de développer une application de livraison de chansons. À terme, le répertoire musical va s'agrandir. Le guitariste du duo souhaite "aller livrer dans les festivals quand ce sera de nouveau possible." Ils seront à Lauzun et Miramont de Guyenne le 31 décembre 2020, puis dans la Valée de l'Isle les 15 et 19 février 2021.