Uber : La plus longue course en France a été un Marseille-Bretagne

Pour ses 10 ans en France, l'application Uber dévoile ses chiffres les plus étonnants. Uber est une application qui permet de trouver un VTC (véhicule avec un chauffeur).

Uber revendique 5 millions de clients dans l'Hexagone en 2021, avec un pic de nombre de courses le soir du 31 décembre 2019 : 301.337 !

Et la palme de la course la plus longue revient à la Bretagne (évidemment) : 1.129 km ! Un client a déboursé 1.607 euros et 91 centimes pour un Marseille-Plumieux, un bourg au sud de Loudéac dans les Côtes d'Armor !