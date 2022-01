Ultra-trail : le Landais Stewen Villenave en plein délire lors d'une course en Finlande

Stewen Villenave a été retrouvé quasi inconscient et dans un état d'hypothermie très avancé cette semaine lors d'un ultra-trail dans la toundra du nord de la Finlande. Au milieu de la course, il avait commencé à avoir des hallucinations. Il revient sur ce raid complètement délirant.

Stewen Villenave a eu peur et très froid. Le spécialiste des ultra-trails, ces courses solitaires longues distances en autosuffisance, a été récupéré très affaibli et dans un état second, au milieu d'une course cette semaine dans le grand nord arctique en Finlande. A 60 kilomètres seulement de l’arrivée, le sportif de Tosse était complétement désorienté et sa température corporelle était passée à 33 degrés. Transporté à l’hôpital de Rovaniemi, il découvre qu'il est en plus atteint du Covid. Maintenant qu'il a retrouvé ses esprits, Stewen Villenave peut se replonger dans ce raid où il a complètement perdu les pédales, lui qui est pourtant habitué aux épreuves les plus dures au monde.

"J'ai commencé à parler aux arbres"

Jusqu'à la moitié du parcours, tout se passe bien pour l'athlète de 47 ans, à la troisième place de la course. "Et puis, j'ai commencé à délirer", se remémore Stewen Villenave. "Je me suis vu accélérer pour arriver à une boulangerie parce qu'elle ouvrait à 5h du matin, continue-t-il avant de se corriger, sauf qu'il n'y a pas de boulangerie hein, on est en plein désert de glace". Il chute à trois ou quatre reprises, se demande où il est. Il souffre à la fois d'hypothermie et d'hypoglycémie. "J'ai commencé à parler aux arbres, raconte le sportif, je me croyais dans une réserve de chasse de Mont de Marsan, je ne sais même pas pourquoi."

Secouru et transféré à l'hôpital, il est testé positif au Covid. L'état de l'athlète n'inspire aucune crainte mais il est gardé en quarantaine et ne pourra rentrer en France qu'après des examens complémentaires. Pour l'instant, ni Stewen Villenave ni les médecins ne s'expliquent cette phase de délire.