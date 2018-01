Levez les yeux et sortez vos téléscopes : l'année 2018 débute avec une "super Lune". Dans la nuit du 1er au 2 janvier, elle apparaîtra plus grosse et plus lumineuse que d'ordinaire.

La Lune passera à "seulement" 356 564 km de la Terre lorsqu’elle se trouvera à son périgée, alors que la distance entre la Terre et la Lune varie chaque mois entre 356 410 et 406 740 kilomètres.

Prochain rendez-vous : le 31 janvier

Le meilleur moment pour l'observer? Environ 20 minutes après le coucher du soleil car la lune semble plus impressionnante lorsqu'elle est proche de l’horizon.

Cela dépendra aussi de la météo. La France est balayée par la tempête Carmen. 40 départements sont en vigilance orange et la fin de l’événement est prévu pour mardi à 6h.

Un phénomène similaire est prévu le 31 janvier 2018.