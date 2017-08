Haute-Loire : un aigle d'une volerie s'égare, il est retrouvé en Allemagne à 1100 km

9 jours après avoir disparu au cours d'un spectacle à Bas en Basset, un aigle a été retrouvé à plus de 1000 kilomètres de chez lui.

C'est une histoire incroyable vécue par un aigle en Haute-Loire ! Hudson, c'est son nom, un pygargue à tête blanche d'un an, appartenait à la volerie du château de Rochebaron, à Bas en Basset. Mais fin juillet lors d'un spectacle, l'animal s'est fait emporter par un coup de vent et il n'est pas parvenu à revenir jusqu'à la volerie. Au bout de deux jours il avait perdu l'émetteur qui permettait de le localiser. Et surprise, c'est finalement en Allemagne à Sangerhansen qu'il a été retrouvé, à 1100 kilomètres de la Haute-Loire !

Une aventure incroyable à laquelle les fauconniers du château ne croient toujours pas car quand ils en ont perdu sa trace au début du mois, ils ne se faisaient pas beaucoup d'illusions. Emporté par le vent, le sirocco, l'aigle avait perdu tous ses repères explique le fauconnier Nicolas Nespoulous : "Il n'avait jamais eu l'occasion de voler haut et de repérer son territoire. Il a toujours volé très bas sur le château de Rochebaron. C'est la première fois qu'il voyait les paysages de loin, qu'il se retrouvait très haut. Il a simplement eu peur. Il n'a pas su revenir !"

Une disparition forcément inquiétante pour un oiseau qui n'avait pas conscience de son environnement. "Il y a énormément de dangers liés à l'homme" explique Nicolas Nespoulous. "Les poteaux à moyenne tension, les voitures. Les gens qui ont peur aussi." Alors l'annonce de cette disparition est diffusée dans de nombreux réseaux, auprès de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, auprès de la Ligue de Protection des Oiseaux, mais aussi sur Facebook avec un groupe dédié aux animaux perdus.

Finalement c'est un fauconnier en Allemagne qui le recueille à 1100 km, à vol d'oiseau, de la Haute Loire. Hudson est identifié grâce à sa bague et il rentrera bientôt au Château. La semaine prochaine, "après deux jours de voyage", avant de reprendre progressivement place au milieu des autres aigles dans les spectacles du château, en se méfiant désormais sans doute du moindre coup de vent.