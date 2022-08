Un airbnb Harry Potter ouvre à Périgueux

L'appartement est encore en plein travaux. Il faut installer le parquet, poser les vieux papiers peints, et tout décorer. Mais Sabrina a déjà plein d'idées en tête. "Ici vous êtes dans le Poudlard express. Vous aurez normalement la pancarte du quai 9 3/4, et un chariot dans le mur avec des valises." Nous voilà dans l'entrée de l'antre de Harry Potter, presque à Poudlard, en plein centre-ville de Périgueux.

Comme à Poudlard

D'ici le mois de septembre, l'appartement sera prêt, et disponible à la location. Chaque pièce représentera une des pièces de Poudlard : la salle commune des Gryffondor, la grande salle, les toilettes de Mimi Geignarde, la chambre des Serpentard... Sabrina veut des poutres, des briques, de l'ancien, comme dans le célèbre château d'Harry Potter. Elle est fan de la saga, elle a lu les livres, vu les films des dizaines de fois. "A chaque fois qu'il y a une rediffusion à la télé, je faisais pause sur l'image. Je crois que mes enfants n'en peuvent plus d'Harry Potter ils en ont marre. Mes artisans aussi en ont marre, hier à 21H30 je leur envoie un message disant allumez votre télé si vous voulez voir à quoi ça ressemble et arrêtez de me prendre pour une folle !", plaisante-t-elle.

"Ça touche beaucoup de monde Harry Potter"

Pour que l'appartement soit réussi, il faut bien sûr soigner la décoration : il y aura un tableau de Dumbledore, le pendentif de Serpentard, le saule cogneur, le carnet de Tom Jédusor sans oublier Doby bien sûr le personnage préféré de Sabrina, un Doby grandeur nature, d'1m20.

"Il va être magique cet appartement. Ça touche beaucoup de monde Harry Potter. Justement j'ai interpellé une dame avec un sac à dos du quai 9 3/4 et je lui ai dit, vous aimez Harry Potter, il va y avoir un appartement juste au-dessus, elle a crié c'est pas vrai !", sourit Sabrina. L'appartement pourra loger cinq personnes. Reste Celui dont on ne doit pas prononcer le nom : Sabrina est encore en pleine réflexion, mais il pourrait bien se cacher dans la chambre des Serpentard.