Bressuire, France

L'album du Réveil bressuirais basket est attendu avec impatience. Il sera distribué à partir du 4 février. "Les gens sont au taquet, les petits comme les grands !", sourit Benoist Baptiste, l'un des entraîneurs du club. C'est lui qui a eu, avec un ami, cette idée d'album pour le club. Sur le même principe donc que les fameux albums "Panini", il s'agit de récupérer des vignettes à coller.

Les 250 licenciés du Réveil bressuirais, les entraîneurs, l'équipe dirigeante, les responsables de salles, les arbitres... quasiment tout le club a joué le jeu. Il a fallu prendre tout le monde en photo, les équipes aussi. "Quasiment cinq à six semaines de travail", précise Benoist Baptiste. Pour arriver à plus de 350 vignettes à collectionner.

"Cela va créer de l'engouement autour des licenciés, ils vont voir qu'il y a des gens qu'ils connaissent sans les avoir forcément vu à la salle"

Les vignettes seront disponibles dans plusieurs boutiques du centre-ville de Bressuire, partenaires du club : des bars, un opticien, un traiteur, une boulangerie. 1 euro le paquet de 10.

L'occasion de "dynamiser l'image du club autrement qu'avec les résultats sportifs", pour Benoist Baptiste. Et de favoriser les liens. Des bourses pourront être organisées pour s'échanger les doublons. "Cela va permettre de créer des moments de convivialité. On s'entraîne, on vient jouer mais on n'a pas forcément beaucoup de temps pour se croiser et pouvoir échanger".