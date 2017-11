Un album "Panini" pour les stars du ski nordique

Jason Lamy-Chappuis, Martin Fourcade ou Anaïs Bescond en vignettes "Panini", c'est une idée du Comité interprofessionnel du comté: éditer un album pour collectionner les images des athlètes français du ski nordique qui porteront haut les couleurs tricolores lors des Jeux olympiques en février 2018.

Les images de Jason Lamy-Chappuis, Martin Fourcade, Anaïs Bescond, Quentin Fillon-Maillet ou Celia Aymonier à coller dans un album comme ceux des footballeurs des années soixante-dix. C'est ce que propose le Comité interprofessionnel de gestion du comté, à quelques mois de Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud (du 9 au 25 février 2018).

Le comté est depuis 2013 partenaire officiel des équipes de France de combiné nordique, de biathlon, de ski de fond et de de saut. Elles portent sur leurs équipements le logo du fameux fromage franc-comtois. Mais le comté ne fait pas partie des sponsors officiels de JO, or ce seront les seuls à pouvoir s'afficher en février à Pyeongchang devant les caméras du monde entier. Un album "Panini" maison, c'est donc la pirouette trouvée par l'AOP comté pour faire parler d'elle et montrer son soutien aux athlètes français.

58 vignettes à collectionner

Ces vignettes autocollantes avec les portraits des 58 athlètes membres de l'équipe de France sont disponibles sur le site comte.ski.com tout comme l'album, le "Trombinoski". Avec cet objet collector pour tous les fans de ski nordique et les supporters de l'équipe de France, l'objectif est aussi de séduire une cible jeune.

Un album "Panini" pour le ski nordique français, un reportage de Julien Laurent Copier

.