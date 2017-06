Un Alsacien aux championnats du monde... des dégustateurs de café

Sébastien Maurer travaille aux Cafés Sati à Strasbourg. Pour la troisième fois, il représente la France aux championnats du monde des dégustateurs de café, qui se tiennent à Budapest du 13 au 15 juin.

Voilà maintenant plus de 20 ans que Sébastien Maurer travaille aux Cafés Sati à Strasbourg. Son job ? Responsable qualité. À ce titre, l'Alsacien en a vu passer des tasses, dont il a dû évaluer le contenu. "Je passe ma journée à boire du café", rigole-t-il. En avril dernier, il décrochait son troisième titre de champion de France de dégustateur de café, qu'il avait déjà remporté en 2014 et en 2016. Grâce à cela, il représentera la France aux championnats du monde, qui débutent mardi 13 juin à Budapest, en Hongrie.

Des épreuves et un entraînement stricts

Au menu de la compétition : une quarantaine de concurrents venus du monde entier... et des épreuves très strictes. "On met devant vous trois tasses de café, deux strictement identiques et une troisième légèrement différente. À vous, par l'analyse sensorielle, de la trouver. Vous avez 8 minutes pour analyser 24 tasses", explique-t-il. Pour être au niveau, Sébastien Maurer ne laisse rien au hasard. Ni alcool ni épices, afin de préserver son palais. Et un entraînement :

Il faut déguster régulièrement. On utilise un crachoir pour éviter la saturation du palais. Je me lance des challenges avec des cafés très proches les uns des autres.

En 2014 et en 2016, l'Alsacien n'avait pas réussi à passer les quarts de finales des championnats du monde. En décembre prochain, un autre représentant des Cafés Sati, Veda Viraswami, prendra la direction de Guangzhou, en Chine, pour les championnats du monde des torréfacteurs de café. "C'est une belle vitrine pour Sati. Derrière chaque paquet de café, il y a des gens qui travaillent et ont un vrai savoir-faire", conclut Sébastien Maurer.