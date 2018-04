On connaît pour la plupart deux décimales du nombre Pi 3,14. Sylvain Estadieu en a lui mémorisé bien davantage. Devant trois juges, il en a récité dans l'ordre 4.681, lors de la journée mondiale du nombre Pi. Il espérait faire mieux, mais il s'est trompé sur un chiffre. Il est encore loin du record du monde qui est de 70 000 décimales.

Une tortue Ninja qui cherche de l'or avec un sapin de Noël

Pour retenir ces incroyables séries de chiffres, Sylvain Estadieu utilise une technique bien connue des pros de la mémoire (les mnémonistes). Il associe des chiffres à des images. "Il s'agit de transformer des séries de 2 ou 3 chiffres en des images, et ensuite construire toute une histoire à partir de ces images, raconte l'Alsacien, installé depuis plusieurs années en Suède avec sa femme et sa fille. Ah c'est un peu farfelu. Ça commence par une tortue Ninja, qui cherche de l'or et donc qui essaie de trouver cet or en creusant avec un sapin de Noël. C'est une série de centaines de petites vignettes comme ça, sans queue ni tête".

Sylvain Estadieu a aussi été sacré champion de France de mémoire en 2017 en remportant des épreuves de mémorisation de chiffres, de séries de cartes ou encore de trombinoscopes.

La tête et les jambes

Le jeune homme de 33 ans sait parfaitement utiliser son cerveau, mais aussi ses bras et ses jambes. Sylvain Estadieu a traversé la Manche à deux reprises à la nage en crawl en 2009 et en papillon en 2013. "C'est un autre type de défi. C'est agréable de passer d'un défi physique à un défi plus mental. _Devenir champion du monde de mémoire pourrait représenter le même type d'investissement que de traverser la Manche à la nage_. On verra, ça sera un objectif pour les prochaines années".

Sylvain Estadieu disputera en fin de semaine les championnats de Scandinavie de mémoire.