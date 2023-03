Un Alsacien concourt à l'émission "the Voice" avec du chant mongol

Il a été repéré et contacté par l'assistante du directeur du casting : un Ruffachois participe ce samedi 11 mars à l'émission "the Voice" sur TF1. Il s'agit d'auditions à l'aveugle, et c'est de la musique mongole que proposera Michel Abraham, 48 ans, qui a fondé Urya . "J'ai été contacté par téléphone, la semaine d'après j'étais à Paris, et trois semaines plus tard, c'était l'enregistrement."

L'envers du décors

Cet appel n'a pas vraiment été une surprise, Michel Abraham avait déjà été contacté à plusieurs reprises par une autre émission. Cette fois, il a accepté d'y participer, et il a découvert les coulisses de la télé. "C'est formidable de voir l'envers du décors, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière."

Michel Abraham a fondé Urya il y a une dizaine d'année. Il propose des concerts de musique mongole un peu partout en France. C'est par hasard qu'il s'est mis à ce chant. "J'ai découvert le chant mongol à Fribourg, lors d'un concert de rue. J'ai été complètement bouleversé par cette musique que je ne connaissais pas, et ça a commencé comme ça." Aujourd'hui, Michel Abraham essaie de vivre de son art, et espère obtenir le statut d'intermittent.