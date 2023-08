Un Alsacien de 20 ans a fait plus de 700 kilomètres à pied depuis le Haut-Rhin jusqu'en Creuse

Corentin et Modestine ont fait plus de 700 kilomètres à pied ensemble

Plus de 700 kilomètres plus tard, ils sont enfin arrivés ! Corentin, un jeune Alsacien de 20 ans, son grand-père, et une vache appelée Modestine sont partis du Haut-Rhin le 18 juillet, à pied, pour rejoindre la Creuse. Une longue marche au profit de la lutte contre le cancer. Une cagnotte en ligne a été lancée, près de 4 000 euros ont à ce jour été récupérés.

En arrivant à Gentioux-Pigerolles, Corentin et ses grands-parents ont le sourire aux lèvres. © Radio France - Juliette Mylle

Leur long voyage s'est achevé le dimanche 27 août à Gentioux-Pigerolles. Ils ont avancé à un rythme d'une quinzaine de kilomètres par jour. Et ça n'a pas toujours été facile. "L'adaptation a été dure pour Modestine au début, explique Corentin. Mais au bout d'une semaine, elle avait déjà trouvé son rythme."

Une quinzaine de Creusois ont rejoint les voyageurs pour effectuer les derniers kilomètres. © Radio France - Juliette Mylle

Corentin, son grand-père et Modestine sont arrivés bien avant la date prévue, le 22 septembre, pour participer au premier rassemblement de traction bovine organisé à Gentioux-Pigerolles.

Une fois le panneau de la commune dépassé, le jeune homme a le sourire aux lèvres, même s'il ressent une pointe de nostalgie. "On a fait de très très belles rencontres sur la route, explique t-il. Modestine commençait à être reconnue. C'était assez drôle. C'est une page qui se tourne sur un nouveau chapitre." Mais le jeune Alsacien le sait, il repartira sur les routes. Son nouveau rêve est d'emmener Modestine fouler le sable des côtes françaises.