Wittisheim, France

Avec les grosses chaleurs de l'été, les pelouses et les haies jaunissent. Alors pour y remédier, un Alsacien a trouvé la solution miracle : de la peinture verte.

Une idée inspirée des Etats-Unis. "Il y a trois ans, il régnait une intense sécheresse en Californie. Les médias ont relayé des images d'Américains qui repeignaient leurs pelouses en vert. Voilà comment m'est venue l'idée", explique Justin Fahrner, un Alsacien de Wittisheim.

La peinture résiste quasiment à tout

Fait à base d'eau, de résine et de pigments, la peinture est garantie 100 % écologique par Justin Fahrner. Et selon lui, elle résiste quasiment à tout : "Après deux heures, c'est sec. Après ça, les enfants peuvent jouer sur le gazon repeint sans problème. Sur les thuyas, ça tient deux-trois ans et sur le gazon, ça tient jusqu'à ce qu'une pluie intense fasse repousser le gazon d'origine."

De quoi séduire les Alsaciens, gros amateurs de thuyas, comme Georges Nouvier. Cet habitant de Dorlisheim a fait repeindre sa haie jaunit par la canicule : "Quand j'ai invité des amis, ils ont vu des restes de peinture sur certains troncs. Quand je leur ai expliqué d'où ça venait, ils étaient assez surpris du rendu puisque j'avais une haie en parfait état, verte et homogène."

Et l'idée séduit jusqu'aux propriétaires de terrains de golf dans le sud de la France.