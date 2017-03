Un Alsacien ouvre son musée sur la seconde guerre mondiale

Après sept ans de travail, le MM park ouvre ses portes au public ce mercredi à la Wantzenau dans le Bas-Rhin. Le fondateur du musée, Eric Kauffmann est un passionné.

Un Alsacien ouvre son musée ce mercredi. 7.000 m2 entièrement consacrés à la seconde guerre mondiale, le MM Park à la Wantzenau. Eric Kauffmann collectionne depuis tout petit les objets de cette période et notamment les uniformes, les armes, les véhicules blindés et même les chars. Une collection de toute une vie, avec plus de 120 véhicules, un bateau et un avion, rassemblée et présentée au public.

Pour rassembler tous ces vestiges de la seconde guerre mondiale, Eric Kauffmann a commencé par faire le tour des granges et de maisons abandonnées. Ce chef d'entreprise a ensuite parcouru la terre entière, des Etats-Unis à la Russie pour ramener notamment un char russe. Il a acheté le bâtiment en 2010 et a tout aménagé pour ouvrir son musée.

Pour compléter la visite, des simulateurs de vol et un parcours d'accrobranche sont proposés aux visiteurs pour se mettre en condition. L'entrée coûte 9 euros pour un adulte, 4 pour les moins de 18 ans.