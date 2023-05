Un Alsacien remporte plus de 270 000 euros au PMU à Strasbourg

Farshid Momayez / My photo agency

Un Alsacien a remporté le gros lot ce dimanche 14 mai. Il a remporté la somme de 270 995 euros en jouant au Quinté + et en misant deux euros en SpOt. Il a joué dans le PMU le Tabac des Romains à Strasbourg.

C'est le 5eme plus gros gain décroché en France en 2023, c'est-à-dire avec une somme supérieure à 100 000 euros. En Alsace, c'est le troisième plus gros gain enregistré cette année devant celui de 227 034 euros à Bouxwiller et de 108 033 euros à Seltz mi-mars.