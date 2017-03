Un Alsacien reprend avec humour des tubes pop

David Ployer explose les records de vue sur les réseaux sociaux grâce à ses reprises de chansons pop comme "Shape of you" de Ed Sheeran. Le Mulhousien, chanteur et humoriste, adapte les tubes planétaires avec des références typiquement alsaciennes.

David Ployer ne s'attendait pas un tel succès. Il poste sa première reprise "comme ça un soir", c'est "parti d'un délire" car il a remarqué que "l'on parle beaucoup des Chtis, il y a un film, des émissions, mais on parle pas beaucoup de l'Alsace". David Ployer réalise sur son temps libre des petits sketchs sur internet et puis un jour, il mêle ses deux passions, le chant et l'humour pour raconter sa région natale.

David Ployer choisi l'air de la chanson "Shape of You" d'Ed Sheeran pour sa première reprise. Le succès est immédiat. Sa reprise cumule à ce jour, les presque 500.000 vues. David Ployer a passé 25 années de sa vie à Mulhouse. C'est là qu'il puise toute son inspiration : "On avait des références, des lieux particuliers où on trainait et finalement quand je les raconte dans mes chansons, les gens ont cette référence, ils se disent "ah ouais on est déjà allé la-bas, on a déjà fait ça".

David Ployer arrive à faire rimer Winstub, Spaetzle ou encore baeckeoffe. Un travail de rimes qui ne s'improvise pas : "Pour les chansons, je passe parfois deux trois jours, à me prendre la tête, à regarder sur internet, dans le dictionnaire pour voir comment faire et comment ça se prononce". Sa deuxième reprise, il l'a construit à partir de l'air de la chanson "Sorry" de Justin Bieber. Le Mulhousien habite aujourd'hui en région parisienne mais il réalise ses vidéos pour le public alsacien : "A Paris, les gens comprennent pas trop ce que je raconte mais ça fait bien rire les Alsaciens et pour le moment c'est mon but".

David Ployer sait qu'il ne pourra pas faire 25 chansons de ce type car à force "on fait le tour au niveau de l'inspiration" mais il envisage de publier une nouvelle reprise qu'il promet "beaucoup plus rythmé". Le Mulhousien réalise également des petits sketchs avec son personnage Sepi.