Un Alsacien sur quatre a un tupperware dans son placard

Tupperware, créé il y a 56 ans, n'a pas pris une ride. Son chiffre d'affaires est stable depuis quelques années. Il s'élève à 220 millions d'euros dont 7.5 millions en Alsace. Les nouveaux locaux ont été inaugurés ce lundi à Hoerdt. La concession va recruter 600 animateurs avant la fin de l'année pour atteindre un millier. Certains clients n'ont pas de vendeurs autour de chez eux.

Un succès grâce au bouche à oreille

C'est le numéro un de la vente à domicile. L'entreprise capitalise tout là-dessus. "On n'a pas besoin de publicité autre que le bouche à oreille donc aujourd'hui dans notre vente à domicile, on donne envie aux gens de nous revoir autour d'une autre recette et du coup on a l'évolution et le développement qui se fait par ce biais là" constate Maria Odile la directrice de la concession dans le Bas-Rhin.

Tupperware ratisse large avec une clientèle hétérogène et de plus en plus jeune. "En atelier, on se retrouve avec une génération nettement plus jeune qu'il y a quelques années en arrière. Elles ont envie d'apprendre à cuisiner comme on donne des cours gratuits. On va commencer à toucher de jeunes ménagères et des étudiantes. Avec les petites astuces de cuisine au micro-onde, elles aiment bien" selon Patricia Maeschling, manager chez Tupperware.

Tupperware a réalisé 500.000 ateliers culinaires en France en 2015.