Un ambulancier alsacien fait le buzz sur Tik Tok en chantant une chanson du Roi Lion à une petite fille

L'ambulancier a déjà enregistré plus de deux millions de vues pour sa vidéo

Il n'est pas sur Tik Tok depuis très longtemps mais il déjà une star. Myke Ayden, chanteur strasbourgeois et ambulancier chez Jussieu Secours, a posté quelques vidéos où il mêle son travail et sa passion de chanteur. Des vidéos qui ont tout de suite été visionnées par des milliers de personnes. Mais c'est surtout la dernière en date qui fait le buzz : elle a déjà enregistré plus de 2,2 millions de vues !

"Les larmes se sont transformées en sourire"

On y voit l'ambulancier chanter le Roi Lion a un enfant allongé sur le brancard. Il explique en commentaires : "Nous avons pris en charge une petite fille qui est fan de Disney ! Il était donc logique pour moi de lui proposer la musique du Roi Lion, c’est l’histoire de la vie, les larmes se sont transformés en sourire, quoi demander de mieux que de voir le sourire aux lèvres même dans les moments les plus difficiles et de faire un petit peu oublier la maladie à ma façon en musique."

Sous la publication, les commentaires des internautes sont nombreux. "Je pense que cet enfant oubliera la douleur mais n’oubliera jamais ce jour" dit ainsi l'un d'eux, "A 33 ans on peut aussi demander une chanson du roi lion à l’ambulancier?" plaisante une autre.