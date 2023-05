Un ancien avion de l'Armée sur le toit d'un immeuble de Donville-les-Bains

Cet ancien avion militaire - un avion d'attaque Sepecat Jaguar qui a été démilitarisé - a été installé samedi 13 mai, grâce à la grue d'un chantier voisin sur le toit -terrasse de ce bâtiment situé route de Coutances, la rue principale de Donville et qui domine notamment le secteur de la gare de Granville.

ⓘ Publicité

Il appartient au promoteur Donvillais, David Daligault et c'est lui qui a décidé de l'installer sur le toit de son appartement.

"On ne parle plus que de ça !"

Depuis ce week-end à Donville, "on ne parle plus que de ça". Sur le trottoir juste devant l'immeuble où se trouve l'avion ou dans les chemins privés alentours, "c'est un défilé de curieux", lance, un peu amer, un des voisins. Tous cherchent à prendre une photo ou au moins, à le voir de leurs propres yeux "pour vérifier si c'est bien vrai !"

"On a vu ça tout à l'heure sur internet. C'est pas bête ! Moi, ça ne me dérange pas", assurent Yolande et Guy, téléphone à la main. Entre passants, des discussions s'engagent. "Oh, c'est extraordinaire. Je trouve qu'il y a des gens qui ont des supers idées. Vous n'aimez pas madame ? Si, moi j'ai vu ça sur Facebook et j'aime bien !" "Ce n'est pas désagréable, mais c'est un peu spécial. J'aurais préféré qu'ils mettent des palmiers", rétorque un voisin.

Beaucoup d'habitants de Donville-les-Bains et Granville viennent voir "si c'est vrai!" © Radio France - Lucie Thuillet

Peut-on mettre un avion sur un toit ?

"J'ai cherché dans la jurisprudence. Pour moi, rien ne l'interdit", assure le propriétaire David Daligault. Il explique avoir, depuis une semaine, les autorisations nécessaires pour pouvoir posséder cet avion et que c'est juste une envie personnelle de l'installer chez lui. Le promoteur est en conflit actuellement avec la mairie de Donville à propos d'un permis de construire refusé, mais il assure que ça n'a rien à voir.

La mairie, de son côté, n'était pas au courant. "Est-il possible de le laisser sur place ? Les services de l'Etat, l'avocat de la commune et la police, sont en train de regarder précisément le cadre réglementaire", assure Gaelle Fagnen la maire de Donville-les-Bains.

Quant au propriétaire, il ajoute que c'est un essai pour imaginer le positionnement de l'avion. Il veut le faire redescendre dans quelques semaines pour qu'il soit repeint avant de le remettre en place, là haut.