Un ancien joueur du Stade Rochelais veut ouvrir un musée du rugby à la Rochelle

Gaëtan Guyon, ancien pilier du Stade Rochelais collectionne des maillots de joueurs internationaux depuis son plus jeune âge. Il en a une 100aine aujourd'hui, et il aimerait bien ouvrir un musée à la Rochelle pour les exposer.

La Rochelle, France

"Ici vous avez un maillot collector. Celui du pilier néo-zélandais Charlie Faumuina. Il l'avait porté en test-match en 2013 face à la France. Voyez, il y a encore des petites tâches de terre, et de sang. Un All-Black avec un maillot blanc, c'est rare, celui là je ne l'ai jamais vu ailleurs, il est vraiment unique."

Gaëtan Guyon est un vrai passionné. Cela fait plus de 20 ans qu'il récupère à gauche et à droite des maillots de joueurs internationaux. Il y a les maillots donnés, comme celui de Grégory Alldritt, ceux payés au profit d'une association caritative, c'est le cas du maillot de Kevin Gourdon, et ceux qu'il a payé parfois cher à une vente aux enchères.

Fier de pouvoir montrer le maillot de Brian O'Driscoll

Aujourd'hui, Gaëtan Guyon a une centaine de maillots pliés proprement et rangés dans des boîtes en plastiques, mais il compte bien les exposer un jour à la Rochelle dans un musée. L'idée a germé il y a quelque temps, et il aimerait bien trouver des partenaires financiers pour la mettre en oeuvre. Fier de pouvoir montrer le maillot de Brian O'Driscoll, ou de Jean-Baptiste Elissalde. Une passion qu'il aimerait en quelque sorte partager avec d'autres amoureux de l'ovalie en les montrant dans un musée.

Gaëtan Guyon, ancien joueur du Stade Rochelais avec le maillot de Brian O'Driscoll © Radio France - Gerald Paris

Gaëtan Guyon, un infatigable, toujours à la recherche de la perle rare. Il sera d'ailleurs jeudi à Toulouse pour tenter de décrocher d'autres maillots à une vente aux enchères.