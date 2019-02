Un Angevin remporte la finale régionale du championnat de France de dessert

Ils étaient sept, il n'en reste qu'un. Romain Alain, pâtissier du restaurant L'Hoirie, dans la banlieue d'Angers a remporté mardi 12 février la finale régionale pour les Pays de la Loire du championnat de France de desserts, au CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure en Vendée. Un concours organisé en finales régionales, avant un grand raout à Montpellier le 2 avril.

On sent que ça cuisine, ça pâtisse comme on dit, on sent le sucre, le chocolat, on sent qu'il y a de la vie ! - Alexandre Couillon, chef deux étoiles et membre du jury