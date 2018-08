Nice, France

Un engagement fort

Jerry est un ancien des forces spéciales de la Royal Navy. Il tient à le rappeler, ce n'est pas une balade de santé "on travaille sur ce projet depuis 6 mois". C'est un périple dangereux, pendant lequel ils se retrouveront à 4 000 mètres d'altitudes au milieu de la nuit.

Nous n'avons que l'esprit et le corps, il n'y a pas de staff derrière - Jerry

Et le corps de Jerry est un peu moins performant que celui de ses compagnons, il est atteint de diabète de type 1, il souffre même d'arthrose, et se remet d'une blessure consécutive à une lourde chute en vélo il y a un an.

Motivé par son diabète

L’anglais et alpiniste chevronné de 57 ans est diabétique depuis qu'il a 40 ans. Très sportif, il parcourt le monde afin de prouver qu'il est possible de gravir les plus hautes cimes avec la maladie. Et c'est après l'ascension du Maromokotro, plus haut sommet de Madagascar, qu'il s'en rend compte.

100% des dons vont aux enfants - Jerry

Des personnes dans le même état de santé, il y en a des tas. Des diabétiques avec de l'insuline à portée de main, non. Sur les tee-shirts que les athlètes arborent pour cette ascension et ses 6300 m de dénivelé, le nom de son association "action 4 diabetics". Il espère récolter des dons afin de venir en aide aux enfants d'Asie du Sud-Est. Pour le moment, l'association vient en aide à 350 enfants du Laos, du Cambodge ou de Thaïlande. Mais aussi à d'autres de Birmanie et du Vietnam. L'objectif est d'arriver à aider 1 000 enfants à moyen terme.

L'ascension vers le sommet

Ils sont cinq à accompagner Jerry dans cette folle aventure pour rejoindre le sommet de la Barre des Écrins depuis Nice, le tout en vélo et à pied et en moins de 24h. Dans ce groupe, que des amateurs. Un anglais, deux hollandais (dont une femme) et deux français (dont un kinésithérapeute). Jackie, la femme de Jerry a la tâche de ravitailler ce petit peloton.

Les cinq sportifs partent à 5h du matin depuis Nice ce samedi matin. Il est prévu qu'ils arrivent vers 2h du matin le dimanche, au sommet du glacier de la Barre des Écrins.