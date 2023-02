Un animal ressemblant à un félin aperçu à Prouvy

S'agit-il d'une nouvelle mystérieuse affaire de félin qui se balade dans notre région ? A Prouvy, près de Valenciennes, un couple affirme avoir aperçu à plusieurs reprises et a pu filmer un animal qui ressemble à un félin. Le couple a prévenu la maire de Prouvy, Isabelle Choain, lundi et cette dernière a alerté les autorités. A la vue de la vidéo, la maire explique qu'on voit que "c'est une bête qui a une démarche féline. On a tout de suite écarté la possibilité que ce soit un chat ou un chien. On voit une grande, belle queue en panache."

ⓘ Publicité

Des images difficilement exploitables

Selon l'Office Français de la Biodiversité, les images vidéo sont difficilement exploitables et il est difficile à ce stade qu'il s'agit d'un félin.

On se souvient qu'un animal faisant lui aussi penser à un félin avait été aperçu à l'automne 2021 à Auxi-le-Chateau, près d'Hesdin et peu après à Dainville, près d'Arras.