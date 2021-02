Un Annécien élu Mister Auvergne-Rhône-Alpes

Il est jeune, il est beau, il est musclé. Il s'appelle Maxime Lalo, 24 ans, et habite Annecy. Il est élu ce dimanche Mister Auvergne-Rhône-Alpes, et va représenter la région dans le but de devenir Mister France le 17 avril prochain.

Maxime Lalo travaille comme second de cuisine dans un restaurant d'Annecy. Comment s'est-il inscrit au concours des Misters ? "J'ai rencontré un photographe dans le restaurant où je travaille, qui m'a conseillé de m'inscrire... ce que j'ai fait" raconte-t-il. Face à sept autres candidats, et après un discours, un défilé en tenue de ville, un autre en boxer et un troisième en smoking, le tout en visioconférence, crise sanitaire oblige, il a gagné !