Un apiculteur du Comminges reçoit plus de 15.000 lettres pour sauver les abeilles

Saux-et-Pomarède, France

800 lettres en moyenne par jour ! Nicolas Puech et l'association Natur' Miel basés à Saux-et-Pomarède n'en reviennent toujours pas, une quarantaine de jours après s'être lancé ce défi.

à lire Pyrénées : un apiculteur du Comminges offre des graines à planter pour sauver les abeilles

En échange d'une lettre affranchie, cet apiculteur Haut-Garonnais envoie des graines de trèfles : une plante que les abeilles solitaires adorent butiner et qui fleurit quasiment toute l'année.

La factrice ne livre plus le courrier

"Quand on a lancé cette opération, on imaginait faire participer notre village, on comptait sur 200 participants, déclare fièrement Nicolas Puech. On a vite été débordé mais on ne voulait pas stopper cette opération. On en est à plus de 15.000 lettres aujourd'hui ! On ne sait pas où est-ce que ça va se terminer parce qu'il reste encore un mois."

Ce sont les bénévoles qui vont chercher des sacs remplis de lettres de soutien - Natur Miel

Avec 800 lettres en moyenne par jour, la factrice a vite abandonné l'idée de livrer le courrier à l'association Natur' Miel. "Le premier jour, elle s'est ramenée avec 1.000 lettres", en rigole l'apiculteur. Ce sont les bénévoles qui vont chercher des sacs remplis de lettres de soutien. "On reçoit de tout : des mots gentils, des dessins car beaucoup de classes veulent participer à l'action."

Dans quelques jours, ils commenceront, déjà, à puiser dans les 60 kg de graines à planter pour remplir les enveloppes pré-affranchies. Le 18 mars, Nicolas Puech et l'association Natur' Miel enverront toutes ces lettres à leur destinataire. Pour voir des trèfles fleurir partout en France.

Si vous aussi, vous voulez avoir votre petit carré de trèfles pour maintenir la population d'abeilles solitaires, il suffit d'envoyer avant le 17 mars une enveloppe timbrée, rédigée à votre adresse, à : Natur' Miel association / Opération Graines de trèfles - 508, route des Termes - 31800 Saux-et-Pomarède.