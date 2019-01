Un apiculteur mayennais remporte deux médailles d'or lors d'un concours national

Livet, France

200 miels concouraient dans 21 catégories différentes contre 160 lors du concours 2017.

"Malgré l'impact du bouleversement climatique (gelées tardives, canicules, sécheresses...) et les mortalités dramatiques induites par un environnement dégradé (pesticides, monoculture, frelon asiatique...), les apiculteurs français récoltent des miels de qualité et d’une grande diversité" explique, dans un communiqué, l'Union de l'Apiculture Française.

Le jury a donc, notamment, apprécié le travail de Foulques Le Tourneurs Du Val, qui possède plusieurs centaines de ruches à Livet-en-Charnie.

Il a remporté deux médailles d'or, une pour son miel, une autre pour son pain d'épice : "j'avais un miel liquide, qui s'appelle miel de forêt, et c'est lui qui a gagné. Les miels plus granuleux, plus crémeux, ont été éliminés. Mais l'année prochaine, je ferais mieux. Je savoure déjà ces deux médailles et ça récompense notre travail oui. L'or pour notre pain d'épice, c'est surtout grâce à ma femme. C'est un pain d'épice dans lequel on ne met pas de sucre, il n'y a que du miel, ce n'est pas écoeurant, c'est doux et les gens nous le disent".

Foulques Le Tourneurs Du Val reconnait que cette double récompense est un atout commercial. Il pourra, sur les pots de miel et les emballages du pain d'épice, mettre des étiquettes rappelant les médailles d'or. Ainsi, les consommateurs sauront qu'ils ont à faire à des produits mayennais de qualité.

🥇26 Médailles d’Or

🥈24 Médailles d’Argent

🥉6 Médailles de Bronze

❤️7 Coups de Cœurs

