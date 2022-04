Un appel aux dons pour soigner Fleur, lapine défenestrée depuis un immeuble

C'est une petite lapine traumatisée qu'a récupérée Auriane Thary, la fondatrice de l'association Pom Pom d'Oréo. Fleur a été défenestrée et nécessite d'énormes soins pour se rétablir. Il y en a déjà pour plus de mille euros pour l'instant, alors une cagnotte a été lancée pour aider au financement.

En boule dans sa cage avec sa patte platrée, Fleur, petite lapine terrifiée, a interdiction de bouger. En même temps, elle ne peut pas aller bien loin. Après une chute de plusieurs mètres, car elle a été jetée par la fenêtre de l'immeuble de son ancien propriétaire, la lapine est mal en point. Ses griffes sont cassées, sa patte luxée, elle est pleine d'hématomes et est terrorisée par les hommes.

Cependant, elle n'a pas peur d'Auriane Thary, la fondatrice de l'association Pom Pom d'Oréo qui l'a recueilli et qui la soigne.

Fleur en a pour de nombreuses semaines avec ces bandages © Radio France - Auriane Thary

Elle passe une heure trente par jour à la soigner, la nourrir, lui faire prendre ses médicaments etc. "Chaque semaine je l'emmène aussi refaire son bandage et son attelle. Il faut aussi lui faire passer des radios hebdomadaires" décrit la jeune femme.

Plus de 1000 euros de soins déjà déboursés

Le problème, c'est que tous ces soins ont un coût énorme. "Pour la toute première facture, on en a eu pour 150€. La chirurgie très précise qui a nécessité l'intervention d'un chirurgien spécialisé en orthopédie nous a coûté 750€. Et ensuite chaque semaine on en a pour une centaine d'euros pour les anesthésies, les médicaments et les changements de bandage." Sachant que Fleur en a pour au moins huit semaines de soins intensifs, les coûts grimpent à toute vitesse.

"C'est pour ça qu'on a très vite lancé une levée de fond. Et les gens ont été très réceptifs, ils ont été touchés par l'histoire de Fleur et nous ont beaucoup aidé financièrement, matériellement et aussi mentalement par leurs petits mots."

Une grande bienveillance

Auriane Thary est heureuse d'échapper aux commentaires "déplacés" de personnes qui trouveraient ridicule de dépenser autant pour un lapin : "On est vraiment entouré de gens bienveillants."

Pour continuer de récolter des fonds, l'association vend maintenant des illustrations de Fleur. "C'est notre graphiste qui les a faites, tout l'argent va dans le soin des lapins."

L'opération marche plutôt bien, 1 600€ ont déjà été récoltés.

Prochaine étape : un passage en justice

La prochaine étape, après le rétablissement de la lapine, est la condamnation de celui qui l'a défenestré. "Avec l'aide de la SPA, nous avons retrouvé l'ancien propriétaire qui a déjà été épinglé pour des faits de maltraitances animales. Cette fois-ci, on va tout faire pour qu'il soit condamné et qu'il ne puisse plus avoir d'animaux."