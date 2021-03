Dragibus, Réglisse ou Guimauve... Votez pour les prénoms de ces deux petits chevreaux !

Si vous êtes créatifs, c'est l'occasion : deux petits chevreaux cherchent un prénom. Ils ont vu le jour le 17 janvier au zoo African Safari, à Plaisance-du-Touch. Un appel aux votes est lancé sur les réseaux sociaux de l'établissement, pour décider des futurs prénoms des deux petites femelles. Vous aurez le choix entre Smarties, Réglisse ou encore Tagada pour l'une, et entre Dragibus, Guimauve ou Nougatine pour l'autre. Vous avez jusqu'à ce dimanche 28 mars pour vous prononcer, soit via la page Facebook du zoo, soit via son compte Instagram.