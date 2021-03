Un appel insolite aux dons à Craon : des roues de vélo, des cuillères, des louches pour décorer la ville

A Craon, on prépare déjà dans la bonne humeur le passage du peloton des Boucles de la Mayenne. La ville accueillera, le 29 mai, une arrivée d'étape de la célèbre course cycliste.

La municipalité et plusieurs associations veulent faire de cette journée un joli moment de fête et de convivialité, et comptent sur le soutien des habitants pour que la magie opère. Des décorations seront installées pour saluer les coureurs et la caravane. D'ici là, il faut évidemment les fabriquer. Pour y parvenir, un appel insolite aux dons est lancé, "des matériaux de récupération nécessaires à leur création" peut-on lire sur la page Facebook de la Ville de Craon.

Des enfants, des ados, des bénévoles ont besoin d'une centaine de roues de vélo, des soucoupes de pots de fleurs, des accessoires de cuisine et même des compact-discs. Les objets pourront être déposés le samedi 27 mars après-midi, à l'ancienne école Boris Vian.