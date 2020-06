Le vétéran britannique de 93 ans n'a jamais oublié ce petit garçon blond aux yeux bleus qui lui avait offert un dessin le 6 juin 2019. Il a remué ciel et terre pour le retrouver. Et c'est pendant le confinement que les retrouvailles se sont faites à distance. En attendant de se revoir en vrai.

Le vétéran britannique met un an à retrouver l'enfant qui lui avait offert un dessin le 6 juin 2019

Marius Foubert et Vincent Horton se sont rencontrés le 6 juin 2019 au cimetière britannique de Bayeux quand le petit garçon a offert son dessin au vétéran.

"Ça a été un rayon de soleil pendant le confinement" raconte Mélanie Lepoultier la maman de Marius. Avec ses deux garçons, elle a pris l'habitude d'aller aux commémorations du 6 juin. Et lors du 75ème anniversaire du débarquement, ils étaient au cimetière britannique de Bayeux. "Marius avait dessiné une barge avec des soldats qui débarquent sur une dune où il y avait des allemands" raconte son grand frère Pierrot. Lui avait rajouté "des avions larguant des parachutistes et des bombes".

De l'ambassade de France à Messenger, le "parcours du vétéran" pour retrouver Marius !

Tous deux offrent leurs dessins à deux vétérans à l'issue de la cérémonie et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais Vincent Horton, 93 ans, vétéran des Royal Marines se met en tête de retrouver ce petit garçon blond aux yeux bleus. "Il a contacté l'ambassade de France en Grande Bretagne, il s'est également adressé à la British Legend qui organise la cérémonie, il a vraiment essayé par tous les moyens de nous retrouver". Mais il faudra l'aide d'un voisin qui a la bonne idée d'appeler la mairie de Bayeux. Mélanie Lepoultier est maire de Sommervieu, petite commune voisine. "A Bayeux, ils m'ont tout de suite reconnue sur les photos et Vincent nous a contacté par messenger !"

Les recherches du vétéran britannique avaient été relayées dans la presse outre manche. - DR

Depuis, Mélanie a eu Vincent deux fois au téléphone, les enfants lui ont enregistré une petite vidéo. "Vincent a même envoyé une carte pour l'anniversaire de Marius le 7 juin, il se souvenait qu'on le lui avait dit l'an dernier!" Et la famille espère maintenant aller le voir chez lui. "Il ne reviendra probablement pas en Normandie, on va donc essayer d'aller en Angleterre". Même si ça semble compliqué en 2020. En attendant la jolie photo souvenir prise le 6 juin 2019 trône des deux côtés de la Manche, chez Vincent et chez Marius.