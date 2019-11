Un arbre qui pousse dans une voiture à Nantes : la création de la compagnie Royal de Luxe fait le buzz

Nantes, France

Place Mendès-France, entre Nantes et Saint-Herblain, une Renault Megane blanche attire la curiosité des passants depuis lundi 18 novembre. La voiture est traversée par un arbre. Son tronc, bien ancré dans le sol, s'échappe par le toit. "C'est hallucinant" s'étonne Hadiya, qui a fait une demi-heure de route pour voir cette scène incroyable.

Une mystérieuse installation revendiquée

Pas de miracle de la nature ou de magie noire derrière tout ça, mais une installation artistique. Celle de Royal de Luxe, la compagnie de théâtre de rue nantaise. Ils ont voulu faire le buzz, et ça fonctionne. La voiture est entourée de dizaines de curieux en permanence. Photos et vidéos tournent sur les réseaux sociaux.

Créer des liens dans ce quartier populaire

"Ils sont très forts, c'est marrant, ça fait bouger la foule" sourit Hadiya. Intriguer, attirer les curieux, faire vivre le quartier, c'est justement l'objectif de la compagnie Royal de Luxe. C'est déjà sa quatrième intervention artistique à Bellevue, après entre autres un lampadaire tordu et une Fiat suspendue sur un bâtiment. Le projet artistique, qui va s'étaler sur plusieurs années à Bellevue, doit permettre de dynamiser ce quartier populaire et créer des liens entre les habitants. Il est cofinancé par la métropole, les villes de Nantes et de Saint-Herblain.

Les artistes ne comptent pas s'arrêter là : mardi 19, l'un de leurs nouveaux personnages déjantés, "Mémé Rodéo", a fait irruption sur son scooter au marché. Elle revient vendredi 22 vers 10h30... tenez-vous prêts !