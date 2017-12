Dimitri Jardat, originaire d'Ardentes (Indre), part ce jeudi pour un périple de 800 kilomètres en Laponie, ses immensités enneigées et ses températures avoisinant parfois les -40 degrés. Il pourra compter sur ses quatre chiens pour tracter son traîneau durant un mois et demi.

Ardentes, France

800 kilomètres par des températures moyennes de -15 degrés avec des pics à -40, durant 46 jours, tracté par ses quatre chiens : certains chiffres parlent parfois plus que bien des discours. Dimitri Jardat, originaire d'Ardentes, part ce jeudi en voiture pour la Finlande avec ses trois huskys et son berger belge coupé beauceron. Un sacré périple pour ce jeune homme de 29 ans fasciné par les grands espaces enneigés. "Je suis attiré par cet univers depuis tout petit, je ne sais pas d'où ça me vient. Et j'apprends petit à petit, je n'ai pas fait d'études scientifiques mais je veux en savoir le plus possible pour sensibiliser ensuite les gens sur la fonte des glaces et l'écologie." Dimitri ne part pas totalement dans l'inconnu, il a déjà réalisé ce genre de voyages, mais il était en duo. Cette fois, ce sera seul, avec ses fidèles animaux.

Dimitri Jardat a un lien très fort avec ses animaux © Radio France - Kévin Blondelle

"Mes chiens, je les aime plus que tout"

Il n'appréhende pas plus que cela ces 46 jours seul avec ses chiens. "Je leur parle beaucoup, pour leur demander si ils ont faim, si je dois faire ça ou ça, l'essentiel c'est qu'ils sentent le contact. Après, c'est moi le chef de la meute, je dois prendre ma place, et ils me le rendent bien." Dimitri s'est entraîné pendant des mois pour ce périple, le plus souvent dans les Pyrénées, parfois aussi ici dans le Berry, avec son traîneau à roues, sous-gonflant les pneus pour simuler au mieux les sols enneigés.

Les huskys sont particulièrement à l'aise dans un environnement polaire. © Radio France - Kévin Blondelle

Durant les jours qui viennent Dimitri va s'entraîner sur place avec ses chiens. Le vrai départ de son périple, ce sera le 26 décembre, pour une arrivée prévue le 9 février. Une équipe de tournage va le suivre lors de sa préparation pour réaliser un documentaire. Sachez que vous pourrez suivre son périple sur sa page Facebook.