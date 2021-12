Un arrêté municipal autorise le survol de Tavel par le Père Noël

"C'est chouette d'officialiser la venue du Père Noël pour les enfants, mais aussi pour nous les grands parce qu'on y croit encore", ironise Cécile, une habitante de Tavel. Claude Philip, le maire de cette commune du Gard de l'autre côté du Rhône, a publié un arrêté municipal ce mardi 21 décembre. Le texte autorise le survol de la commune par le Père Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre.

"C'est un clin d'œil pour rendre un peu plus joyeuses les fêtes de fin d'année marquées par l'épidémie", souligne Claude Philip. Une initiative pleine d'humour qui lui vaut d'être contacté par de nombreux médias : "sur les réseaux sociaux ça a fait boule de neige et je préfère ce coup de projecteur que d'autres polémiques".

En effet, sur le réseau social Facebook le texte a déjà été partagé près de 70 fois. Et cet arrêté reste dans l'air du temps puisque l'article 4 insiste sur "la mise à disposition de masque et de gel hydroalcoolique pour le Père Noël et ses lutins".