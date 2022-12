Un arrêté municipal pour autoriser le Père Noël à survoler une commune de la Drôme

Un peu d'humour et de légèreté ne peut pas faire de mal à l'approche des fêtes ! Le maire de Moras-en-Valloire, Aurélien Ferlay, a pris un long arrêté municipal pour autoriser le Père Noël, ses rennes et ses lutins à livrer les cadeaux sur la commune. L'idée est partie d'une boutade lors du dernier conseil municipal junior. "Un des enfants me dit que le Père Noël fait ce qu'il veut. J'ai répondu en plaisantant que la commune était gestionnaire du domaine public. Et on s'est pris au jeu en rédigeant cet arrêté", nous raconte le maire. L'arrêté cite même les huit rennes du Père Noël qui sont autorisés à atterrir sur la commune. En revanche, Le Grinch et le Père Fouettard ont interdiction de se rendre à Moras pour ne pas gâcher la fête.

ⓘ Publicité

"On est en fin d'année, certains peuvent se laisser gagner par la morosité, on nous parle tous les jours d'inflation, de hausse des dépenses d'énergie, de risque de coupures d'électricité. Un arrêté qui fait sourire, ça donne un peu de joie et de bonne humeur et c'est le prétexte pour souhaiter de très belles fêtes à chacun", conclut Aurélien Ferlay.