Un astronaute de la NASA publie une photo de Lille prise depuis l'ISS

Shane Kimbrough, astronaute américain de la NASA, a publié ce mercredi une photo de Lille (Nord) prise depuis la station spatiale internationale (ISS). On y distingue très bien la citadelle et les différents quartier de la ville.

Sur cette photo prise depuis l'espace, on distingue très bien la citadelle de Lille

On a l'habitude de voir l'astronaute français Thomas Pesquet publier des clichés de différentes villes de France, pris depuis l'espace. Mais ce mercredi, c'est un américain, Shane Kimbrough, qui s'est prêté au jeu. L'astronaute de la NASA a publié sur Twitter un cliché pris depuis la station spatiale internationale (ISS). On y voit la ville de Lille en détail, pour le plus grand bonheur des internautes nordistes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Lille, en France, est une ville charmante avec une histoire riche", écrit l'astronaute sur Twitter. "Au milieu de cette photo, on peut voir une structure en forme d'étoile. Ce qui sert aujourd'hui de parc public, était autrefois un fort militaire du XVIIe siècle qui a résisté à la guerre de la succession espagnole, la Révolution française et les deux Guerres mondiales", ajoute-t-il au sujet de la citadelle de Lille.