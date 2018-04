Strasbourg, France

C'est bien la première fois que la cathédrale de Strasbourg voit s'installer à ses pieds un squelette de mammouth. En cours d'assemblage, lundi 30 avril, l'installation s'inscrit dans le cadre de l'exposition L'industrie magnifique, qui réunira 24 œuvres, du 3 au 13 mai, dans la capitale alsacienne. Vieux de 12.000 ans, le squelette est sans aucun doute le clou du spectacle. Il appartient à Soprema, entreprise alsacienne, leader mondial de l'étanchéité, qui l'a acquis en décembre 2017 lors d'une vente aux enchères.

Un spectacle d'eau et de lumières

"Le squelette a ceci d'exceptionnel qu'il est presque complet et des défenses en très bon état", souligne Muriel Meynle, directrice communication de Soprema. Avant de trôner d'ici quelques mois dans le hall du siège social du groupe, à Strasbourg, le mammouth va assurer le spectacle, avec la complicité d'Aquatic Show et de l'artiste Jacques Rival.

Squelette de mammouth à Strasbourg, le 30 avril 2018 © Radio France - Aude Raso

"En quarante ans d'existence, on n'a jamais fait ça", commente Dominique Fohrmals, le patron d'Aquatic Show. Place du Château, le mammouth sera perché à six mètres de hauteur et protégé par une cloche transparente. Sous l'animal a été installé un bassin avec 120 pompes et 120 projecteurs. "L'illusion doit être donnée que le mammouth flotte au-dessus des jets d'eau, commente Dominique Fohrmals. Dès la nuit tombée, il y aura un vrai spectacle, chaque heure, avec des couleurs et de la musique."