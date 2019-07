Un automobiliste verbalisé dans le Var à cause de sa licorne gonflable à l'arrière de sa décapotable

Un automobiliste a été verbalisé ce vendredi à Cavalaire-sur-Mer par les gendarmes qui l'ont contrôlé à cause de la très grosse licorne gonflable qu'il avait accrochée à l'arrière de sa voiture décapotable. Une amende de 45 euros et l'obligation de dégonfler la grosse bouée.

Var, France

Un automobiliste a été verbalisé ce vendredi à Cavalaire-sur-Mer par les gendarmes de la brigade motorisée de Gassin parce qu'il transportait une grosse licorne gonflable à l'arrière de sa voiture décapotable, en infraction avec le code de la route. "Il faut prendre garde au gabarit de son véhicule, et ne pas le dépasser aussi bien en longueur, en hauteur et en largeur" indique le Chef d'escadron Sébastien Gibier, commandant l'Escadron départemental de Sécurité routière du Var. Or, en l'occurrence, la licorne dépassait de plus d'un bon mètre de chaque côté du véhicule. L'automobiliste a donc dû dégonfler sa licorne avant de repartir, avec une amende de 45 euros.