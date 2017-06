Un autre Napoléon à Biarritz

Napoléon est arrivé à Biarritz ce 8 juin. Pas l'empereur, mais un gros poisson ! Un spécimen de 35 kg capturé il y a 6 mois dans les eaux indonésiennes. Et il n'est pas arrivé seul à Biarritz. 2 raies guitares à nez rond, 4 raies léopards et des dizaines de poissons exotiques l'accompagnaient.

Un Napoléon de 35 kg, 2 raies guitares (un mâle et une femelle), 4 raies léopards et des dizaines de poissons exotiques (dont des idoles mauresques) ont élu domicile dans le grand bassin de l'aquarium de Biarritz ce jeudi 8 juin. Ils ont effectué un long périple pour arriver là ! Capturés dans les eaux indonésiennes et kényanes il y a environ 6 mois, ils ont voyagé en avion pour rejoindre Spikj, aux Pays Bas (à 75 km d'Amsterdam) où ils sont restés en quarantaine, et se sont acclimatés dans le seul centre européen spécialisé en la matière. Puis ils ont été embarqués dans un camion spécialement aménagé (la remorque est en fait un vaste aquarium clos) pour un jour et demi de route vers leur destination finale : le Pays Basque.

Les poissons sont pesés avant d'être lâchés dans le grand bassin. © Radio France - Valérie Menut

Le Napoléon et les raies ont été "installés" dans le grand bassin. 1.500 m3 d'eau maintenue à 25°. Ils cohabitent au milieu des requins et des mérous. Au total, 15 espèces nagent désormais dans cet espace.

Le Napoléon et une des raies guitare à nez rond, sous la surveillance de plongeurs, dans le grand bassin de l'aquarium de Biarritz. © Radio France - Valérie Menut

Olivier Mercoli, le directeur de l'aquarium de Biarritz Copier