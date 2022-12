Un auvergnat va (presque) expérimenter la vie sur Mars

Aucun homme n'a jamais mis les pieds sur Mars mais certains s'en approchent. C'est le cas de Corentin Senaux, étudiant en deuxième année à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Il s'apprête à vivre quatre semaines dans le désert de l'Utah (Etats-Unis), accompagné de cinq autres camarades, au sein d'une station qui simule la vie sur Mars. Clermontois d'origine, il était l'invité de France Bleu Pays d'Auvergne ce vendredi.

ⓘ Publicité

Vous vous apprêtez à passer un mois, à partir de mi-février, dans une station de simulation aux Etats-Unis dans des conditions similaires à la vie sur Mars. Racontez-nous ce projet un peu fou…

Oui en effet c'est fascinant mais c'est un projet un peu étonnant. Ca peut faire un peu peur de se dire "On va simuler la vie sur Mars", alors qu'aujourd'hui aucun homme n'est allé sur la planète rouge. Le projet a été créé il y 9 ans par des étudiants de l'Isae-Supaero qui ont contacté une association aux Etats-Unis qui s'occupent d'une station de recherche au milieu du désert de l'Utah. C'est la première station de simulation de vie. On va partir à six étudiants pour une mission de quatre semaines dans cette station dans laquelle on va simuler la vie sur Mars c'est-à-dire qu'on va devoir manger de la nourriture lyophilisée, on va sortir en combinaison spatiale, on va devoir vivre confinés dans un petit espace.

Corentin sera accompagné de cinq camarades de l'Isae-Supaero Toulouse. - Crédits : AE ISAE-Supaero

Quel sera votre rôle pendant ses quatre semaines ?

On a chacun un rôle prédéfini. Il y aura un astronome, un ingénieur de bord, un journaliste, un botaniste, un scientifique et un commandant… Pour ma part je vais être agent santé et sécurité. Je vais m'occuper du sport tous les matins, être responsable de la bonne santé mentale et physique de l'équipage.

Vous êtes étudiant en deuxième année, votre objectif à terme est-il de devenir astronaute ?

En partie oui évidement, l'espace me fascine c'est pour ça que je suis dans cette école et que je participe à cette mission. Je garde juste les pieds sur Terre en me disant que pour devenir astronaute il faut avoir fait une carrière qui puisse le justifier. Donc l'objectif c'est que je puisse m'épanouir dans mon travail, pour ma part dans une agence spatiale, et puis évidement candidater quand il y aura une prochaine sélection. Sachant que la dernière c'était il y a un an, que les nouveaux astronautes ont été choisis il y a environ deux mois et que la prochaine sera d'ici 10 à 15 ans. Donc j'ai encore 15 ans devant moi pour réfléchir à ce qui peut me permettre de candidater et essayer d'aller le plus loin possible dans la sélection pour pourquoi pas titiller les étoiles.

loading