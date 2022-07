Nantes: un avion au départ de Naples atterrit la soute vide, les passagers se retrouvent sans leurs bagages

La galère des passagers du vol Naples-Nantes du 21 juillet. Le départ s'est fait d'abord avec deux passagers en moins. "Il y a eu une longue discussion à l'avant de l'appareil, puis deux passagers ont été débarqués pour cause de surcharge de l'appareil", raconte Romain, un des passagers. Sauf qu'arrivés à Nantes, tous les autres voyageurs se retrouvent sans leurs bagages. "Cela arrive qu'il y ait des vols où les bagages sont perdus. Là où on est stupéfait, c'est quand quelqu'un de l'aéroport nous explique qu'il n'y a aucun bagage qui a été chargé sur le vol", poursuit le passager.

Une annonce qui ne passe pas pour Romain : "j'ai travaillé sept mois dans le tourisme. Et la personne qui nous a accueilli, nous a dit qu'en plus de dix ans, elle n'avait jamais connu cela non plus." Romain et les neuf proches avec qui il a embarqué remplissent alors les formulaires de remboursement et envoient un mail à la compagnie. "On n'a pas eu de réponse. On a finit par avoir quelqu'un ce lundi de Volotea qui nous a indiqué qu'il n'était pas au courant".

C'est scandaleux

D'autres passagers eux ont bien reçu un appel ce lundi leur indiquant que leurs bagages étaient bien arrivés à bon port. En revanche, on leur précise que c'est à eux d'aller les chercher à l'aéroport de Nantes et à leur frais. "Ce n'est pas normal. J'ai la chance d'être à Angers, donc il n'y a pas beaucoup de frais pour aller à Nantes. Mais la norme, c'est que tout doit être renvoyé par transporteur. On a déjà eu un préjudice du fait que nous n'avions pas nos bagages. Du coup, j'ai dû me rééquiper car je suis toujours en vacances et il y a des choses que j'ai dû racheter", précise Romain. Au total, il a déjà déboursé 400 euros !

Pour Romain, Volotea, c'est terminé ! Selon les passagers, ils ont 21 jours pour récupérer leurs valises.