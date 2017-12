Montpellier, France

Un avion de la navette HOP, cette navette d'Air France qui assure des allers et retours quotidiens entre Paris et Montpellier, a fait demi-tour avant son décollage d'Orly-Ouest samedi matin.

Un des passagers, qui devait prendre le vol de Bordeaux, s'était trompé d'appareil. Une fois l'erreur détectée, l'avion a donc été contraint de retourner à son emplacement initial pour que le passager puisse être débarqué en toute sécurité.

Cette histoire pourrait presque faire rire. Sauf que les passagers de l'avion se sont demandés ce qui se passait. D'abord amusés par cette péripétie, beaucoup se sont ensuite demandés comment un passager pouvait se retrouver dans un appareil qui n'était pas le sien.

Une affaire qui pose la question de la sécurité dans les aéroports.

"On a tous ressenti un peu de stupeur, de se dire qu'on avait à bord un passager qui n'était pas prévu" raconte Sylvie Benamou, passagère du vol Paris-Montpellier samedi matin. "Les gens sont restés très calmes mais on s'est dit que du point de vue de la sécurité, çà n'était pas forcément très rassurant de savoir que nous avions un passager qui ne devait pas être avec nous. On était tous un peu stupéfaits les uns et les autres".

Sollicitée par nos soins, la compagnie Air France n'a pas encore officiellement réagi.

Le témoignage de Sylvie Benamou, passagère du vol Paris-Montpellier Copier