Un avion de ligne bat le record de vitesse de la traversée de l'Atlantique grâce à la tempête Ciara

La tempête Ciara aura au moins fait des heureux ! Un Boeing 747 de la compagnie aérienne British Airways a battu ce dimanche le record de vitesse d'un vol commercial, hors Concorde. L'appareil, qui reliait New York à Londres, poussé par les vents forts, a atterri avec deux heures d'avance.

Les passagers d'un vol entre New York et Londres sont arrivés à destination en moins de 5 heures : en 4h56 exactement. C'est la traversée de l'Atlantique la plus rapide de l'histoire pour un vol commercial, hors Concorde. Ce Boeing 747 de la compagnie British Airways doit ce record aux vents puissants de la tempête Ciara. Poussé du début à la fin, l'avion s'est posé à Londres à 4h47, avec près de deux heures d'avance sur l'horaire prévu. Habituellement, il faut plutôt 7 heures pour effectuer ce trajet.