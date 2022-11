Un ballet de sirènes unique en France à l'Océarium du Croisic

L'une est fan de costumes, l'autre de mythologie. Elles ne savaient pas bien nager, et avaient toutes les deux peur de plonger dans l'eau mais vivre dans la peau d'une sirène a été plus fort que tout. "Je fais des entraînements d'apnée régulièrement depuis 2016" raconte Galatée. Car c'est un spectacle de 10 minutes sous l'eau avec des apnées successives. "Il faut une solide formation, c'est sportif, c'est physique, pour le corps et le coeur, c'est très cardio mais on ne prend pas de risque. On n'est pas là pour les Jeux Olympiques! On est là pour divertir et apporter un peu de magie" complète Andrina. D'ailleurs, un plongeur de l'Océarium se tient toujours tout prêt, par mesure de sécurité.

ⓘ Publicité

Deux jeunes femmes, sans masque, sans bouteilles d'oxygène, les yeux ouverts, le sourire immense, ondulent sous l'eau, une chorégraphie sur musique, sous les yeux ébahis du public. Un spectacle hypnotique, qui fascine aussi bien les petits que les grands.

loading

Sans bouteille et sans masque, les yeux ouverts et le sourire dans l'eau salé : la prouesse des sirènes Galatée et Andrina © Radio France - Hélène Roussel

En coulisse, les deux sirènes, les seules à faire ensemble ce genre de ballet aquatique en France, nous donnent leurs trucs et astuces. 4 kilos de plomb cachés sous le costume, "car l'eau salée nous fait flotter", une nageoire en tissu maillot de bain avec une monopalme à l'intérieur pour leur permettre de nager. Ensuite, prisonnières de leur costume, elles ne peuvent plus marcher donc "on a un petit chariot à roulette, les employés de l'Océarium nous roulent jusqu'au bassin!" dit dans un grand éclat de rire Andrina qui avoue : "c'est vraiment un rêve de petite fille qui se réalise".

Andrina et Galatée en coulisse avec 4 kilos de plomb caché dans le costume, une monopalme, il faudra un petit chariot à roulette pour les emmener jusqu'au bassin! © Radio France - Hélène Roussel

La compagnie Néréïdes a été créée en 2016 mais c'est la première année qu'elles se retrouvent à deux pour ce spectacle. Succès garanti!