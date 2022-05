Un baptême de l'air pour les enfants soignés à l'hôpital d'Avignon

24 enfants, leurs parents, des pilotes du Lions Club et du personnel médical posent sur le tarmac de l'aéroclub.

"Ce qui était le plus impressionnant c'était d'être tout en haut et de _voir les gens et les voitures en tout petit_", s'extasie Clélia à la sortie du petit avion sur le tarmac de l'aéroclub avignonnais ce samedi 14 mai. Comme elle, 24 enfants qui suivent des soins à l'hôpital d'Avignon ont pu réaliser un rêve : voler au-dessus du pont d'Avignon.

Les pilotes installent leurs petits visiteurs. © Radio France - Julia Beaufils

Certains, comme Liam, ont même survolé le pont du Gard. Mais avant le vol Liam n'était pas très rassuré. "Vous avez entendu parler du pilote qui s'est évanouie ? C'est son passager qui a fait atterrir l'avion. J'espère que ça va faire la même chose", s'inquiète-t-il. Il est atteint de diabète et cette journée il l'attendait avec impatience car pour une fois il se sent "l'égal" de ses camarades qui ne sont pas atteints de pathologie.

Des enfants aux yeux qui brillent et des pilotes la tête dans les nuages

Les enfants sont comblés à la descente de l'appareil. Mais d'autres ont aussi des paillettes dans les yeux : les pilotes. Ils sont quatre à se relayer deux par deux pour 30 minutes de vol avec 3 enfants à bord. Pour Alain, pilote expérimenté, chaque fois c'est un plaisir de participer à cette opération mais pas seulement pour les petits : "mon plaisir c'est de voir les étoiles dans les yeux de ces gamins".

C'est le retour sur le tarmac pour Liam. © Radio France - Julia Beaufils

Pour Gordon, un autre des volontaires c'est une façon "de les faire sortir de leur quotidien de soin". Une version confirmée par le directeur de l'hôpital d'Avignon, Pierre Pinzelli : "C'est un moment précieux pour les enfants, qui créé du lien et qui permet d'avoir un autre regard sur la maladie."