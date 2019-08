Un bar brestois offre une bière en échange de mégots ramassés

Brest, France

Le principe est simple : si vous rapportez un gobelet ou une bouteille rempli de mégots, on vous offre une bière ! Une idée imaginée au départ par un bar barcelonais et sur les réseaux sociaux. L'objectif : motiver les clients à participer au nettoyage des plages ou des terrasses. Et ça marche plutôt bien, puisqu'un bar brestois, l'Arena Café, situé sur le port du Château, a décidé de se lancer aussi.

Des dizaines de mégots retrouvés chaque matin

Et ce n'est pas un hasard si l'Arena Café souhaite y participer. Le port est un endroit stratégique, où les jeunes viennent faire la fête. "Il y a tout ici, des bars, des boîtes" explique Camille, une habituée du coin. Résultat, le weekend, "il y a des mégots partout, on le remarque direct" ajoute-t-elle. Et ces mégots, c'est Manon, serveuse à l'Arena, et ses collègues qui les ramassent chaque matin : "le vendredi et le samedi, il y en a plein par terre ou dans les pots de fleurs". Malgré de nombreuses poubelles et des inscriptions sur les trottoirs qui demandent de ne pas jeter sa cigarette n'importe où.

Des inscriptions sont peintes sur les trottoirs en face des bars du port © Radio France - Soisic Pellet

Aucune raison que ça ne marche pas ici

"Une bière gratuite, c'est motivant !" assure Manon, serveuse à l'Arena Café. Et les clients à qui elle en parle sont, en effet, plutôt d'accord. Théo en fait partie : "ici, on est dans un climat plutôt chargé en alcoolémie alors ça devrait bien fonctionner ! Et ça peut même être amusant. Pendant vingt minutes, on ramasse des mégots et on économise 4 euros. C'est parfait !". Surtout qu'il l'admet, il fait souvent partie de ceux qui jettent leur mégot par terre. "En soirée, en groupe, on ne fait pas attention" explique-t-il.

Pour le moment, l'idée reste assez confidentielle à l'Arena Café. Le bar n'en a parlé que sur les réseaux sociaux. Mais si besoin, ils installeront une pancarte à l'entrée du bar pour faire connaître ce challenge.