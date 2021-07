Un bateau accroche un câble, le village touristique de Saint-Cirq-Lapopie privé de courant

L'incident est ce soir réglé grâce à la célérité des pompiers et des agents d'Enedis. Dans la très touristique vallée de la Dordogne dans le Lot, le célèbre village qu'aime tant Emmanuel Macron a connu un incident rare.

Tour-de-Faure aussi touchée

Vers 15h, un bateau de plaisance navigant sur le Lot a arraché avec son mât un câble moyenne tension. L'accident n'a fait aucun blessé mais la ligne alimentait cinq transformateurs.

Et c'est toute la commune de Saint-Cirq-Lapopie et celle de Tour-du-Faure qui ont été privées d'électricité pendant un long moment, entre 1h30 et 3h selon les endroits, commerces et restaurants compris.